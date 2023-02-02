尋求出售之際 三明治連鎖店賽百味轉型成功 去年銷售成長9.2%

賽百味 (Subway) 表示其 2022 年同店銷售額成長了 9.2%，代表這家三明治連鎖店的轉變正在出現實質效果。在此同時，據傳該公司正在探索出售。

該公司不需要披露其財務業績，因為它是私營企業。然而，賽百味最近定期公布了銷售業績，因為它的業績已經翻身。這些公告可能會吸引潛在買家的興趣。

《華爾街日報》在 1 月報導，賽百味聘請顧問來探索該市值超過 100 億美元的連鎖店出售機會。賽百味對此表示不會對所有權結構和商業計畫發表評論，因為它是一家私人控股公司。

該公司 CEO 奇德賽 (John Chidsey) 周四 (2 日) 發表聲明表示，該連鎖店已經連續兩年創下銷售記錄，並且正在「重新意氣風發」。該公司在新聞稿中表示，自 2019 年以來，賽百味的銷售額已連續 8 季成長，數位銷售額成長 2 倍多。根據其公布的數據，其北美地區的同店銷售額在 2022 年成長了 7.8%，打破 10 年來平均每周銷售記錄。

這種趨勢扭轉了這家曾經無處不在的三明治連鎖店多年來銷售下滑的趨勢，該公司曾一度是美國分店數量最多的餐飲公司。根據加盟授權文件，其在美國的分店數在 2021 年降至 21147 家，比 2015 年的峰值 27103 家減少了 22%。

早在 2015 年聯合創始人德盧卡 (Fred DeLuca) 去世和前發言人福格爾 (Jared Fogle) 高調受審之前，賽百味就難以跟上 Chipotle (CMG-US) 等新進速食休閒競爭對手的步伐，並因開設太多門市蠶食了自家的銷售額。隨著銷售額的下滑，與加盟業者的醜陋爭鬥在法庭上上演，並登上了媒體頭條新聞。

奇德賽於 2019 年底上任，成為賽百味第一位與創始人家族無關的領導人。2021 年夏天，該連鎖店宣布全面調整菜單、升級食材並增加廣告支出以吸引顧客回流。

它也試圖捲土重來，卻遭逢更全面的餐飲業艱難環境。新冠疫情封鎖解除後，餐館不得不應對勞工短缺、供應鏈混亂和原料成本攀升的問題。許多業者以提高價格作為回應。

賽百味沒有透露漲價對其近期銷售成長的貢獻度，但表示其漲價幅度與其他速食連鎖店「一致」。

展望 2023 年，賽百味計劃提高加盟業者的獲利能力並改裝 3600 個北美門市。在本土市場之外，該公司已獲得主要加盟商的承諾，將開設 5300 家新門市。

賽百味聯合創始人巴克 (Peter Buck) 的基金會周二 (31 日) 宣布，將這家三明治連鎖店 50% 的所有權留給該組織，該公司也將很快由一家慈善機構持有一半股權。巴克於 2021 年 11 月去世。

目前尚不清楚這是否會對潛在銷售產生影響。