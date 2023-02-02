中國無錫電鍍產能停擺 界霖、長科*啖IDM廠轉單

中國無錫華友微電子因電鍍產線發生祝融事件，導致產能嚴重受損、生產也停擺，影響客戶英飛凌、安森美、威世、博世等 IDM 大廠出貨進程，由於產線恢復時間長達數月，IDM 廠急尋供應商，導線架大廠界霖 (5285-TW)、長科 *(6548-TW) 在中國皆有布局電鍍產線，可望迎來轉單。

陸媒報導，無錫華友微電子共擁有 25 條純錫、錫鉍、錫銅、鋅鎳等電鍍產線，在電鍍市場的市佔率高達 6 成，此次火災影響 SO、SOT、TSOP 等封裝導線架相關材料，衝擊客戶的 MOSFET、射頻小訊號、LED 驅動 IC 等供貨。

業界認為，由於英飛凌、安森美、博世在無錫隔壁的蘇州設有封裝廠，界霖與長科 * 因在當地設有產線，可望成為替代供應商的首選；界霖表示，公司在濟南廠設有鍍錫代工服務，也可滿足客戶需求。

目前英飛凌、威世都已向客戶發布供應商火災相關聲明，並啟動因應計畫，英飛凌指出由於生產夥伴無法提供服務，正與供應商密切交流，評估對交貨的影響，也立即啟動短中期的緩解計劃，期望解決供應情況不順問題。

另一 IDM 大廠威世也發表聲明，通知客戶因電鍍工廠受到影響，預期交貨會中止，同時也與無錫華友討論重啟上海的替代產線，但由於設備鑑定至少需要 5 個月，預期最快 5 月才可進行正常生產。