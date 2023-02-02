台灣大MyMusic寵鐵粉 帶歌迷直達張惠妹演唱會VIP包廂

天后張惠妹 3 月將於高雄舉辦《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，11 萬張門票，短短 12 分鐘秒殺，一票難求，台灣大哥大旗下音樂串流平台 MyMusic 寵鐵粉，2 月會員日祭出滿滿福利，凡指定資格黑鑽 VIP，完成報名登記，於 2 月 7 日至 3 月 12 日點聽張惠妹歌曲最多的前 12 名，即可獲贈指定場次 VIP 包廂門票，俯瞰演唱會的絕佳視角，且 1 人中獎 2 人同行，再送高雄場演唱會限定專屬周邊商品。

除演唱會好康，MyMusic 推出春節專屬歌單、除夕直播《2023 超級巨星紅白藝能大賞》賀歲節目，大幅帶動串流音樂平台的點聽和用戶數成長，春節期間 MyMusic 點聽次較去年同期成長逾 9 成， MyMusic 註冊會員較去年同期成長近 4 成。其中春節期間最受歡迎的點聽歌曲排行，李榮浩最新專輯中與張惠妹合唱的《對等關係》奪冠，其次為電影《想見你》主題曲《眼淚記得你》和《夢裡的女孩》，分居二、三名。此外，春節期間上映的電影《灌籃高手》，亮眼破億票房帶動片尾曲《第零感》於 MyMusic 春節期間點聽次數成長高達 200%，直衝日語排行亞軍。

除了指定資格黑鑽 VIP 聽歌搶演唱會 VIP 包廂資格外，為回饋廣大樂迷，演唱會門票抽獎活動同步如火如荼開跑，即日起至 2 月 20 日前於 MyMusic 活動網頁升級金星會員並登記報名，即可抽《2023 aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》高雄場門票，一人中獎，兩人同行。

MyMusic 首次與橘子集團社群入口平台 beanfun! 合作，提供會員全方位娛樂，將於 2 月 20 日舉辦「想你到月球｜張雨生特展」會員限定場，為會員提供更高品質的觀展享受，自在沉浸展場優良的閱聽條件與空間。2 月 4 日至 2 月 15 日，MyMusic 全會員於活動期間登記並更新會員資料，即可獲得限量觀展資格，同時完成 beanfun! 指定任務，還可於活動現場抽張雨生特展周邊商品，給樂迷全方位享受。