虎門科技添雲端服務 攜手台灣大、Rescale推工業模擬解決方案

虎門科技 (6791-TW) 今 (12) 日宣布，與台灣大哥大(3045-TW)、Rescale 三強合作推出「工業模擬解決方案」一站式服務，虎門將提供完整的雲端運算解決方案，滿足國家研究單位、國防相關工業等特定客戶需求，同時增加客戶雲端服務的選擇。

虎門科技說明，此次和高效能雲端運算服務商 Rescale 合作的雲端解決方案，客戶可在各個雲端服務系統 (AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud 等) 上，運用 Rescale 的大規模運算雲端平台，執行虎門銷售的 CAE 模擬分析軟體，節省主機建置、硬體維護費用，更可進行更有效率的資源規劃和分配。

在此次三方合作後，客戶增加本地「TWCC 臺灣 AI 雲」雲端服務系統的選擇，可確保資料落地能免除資安疑慮，還可享有虎門提供的人力顧問輔導服務，以及台灣大的技術支援。

虎門進一步說明，「TWCC 臺灣 AI 雲」最大的特色是機房落地台灣，加上擁有 ISO 27017 雲端服務資訊安全、ISO 27018 個人隱私資料保護兩項認證肯定，資料不會有流到海外的疑慮。

目前虎門的客戶包括大專院校、國家中山科學研究院、工業技術研究院，以及半導體、光電、電動車、電腦及周邊設備、傳統產業等各產業領導廠商。

而 Rescale 專為雲端提供高效能解決方案，可在提供運算能力的同時賦予工程師資訊安全和控制權，已對全球 10 大航空航太公司中的 7 家、全球 10 大汽車製造商中的 7 家提供解決方案。