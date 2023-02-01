配合政府穩定物價政策 中油2月桶裝瓦斯價格不調整

台灣中油今 (1) 日宣布，為配合政府穩定物價措施，2 月家庭用液化石油氣 (桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷、車用液化石油氣價格皆不調漲。

台灣中油表示，液化石油氣類價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，依液化石油氣計價公式計算結果，2 月液化石油氣每公斤應調漲 5 元，不過為配合政府穩定物價措施，故價格不調漲，由台灣中油暫行吸收。

台灣中油補充，若加計先前未調足吸收金額每公斤 17.1 元，累計吸收金額為每公斤 22.1 元，將在日後國際價格下跌時再行回補。