〈電信三雄財報〉台灣大去年營收1722億元創新高 每股賺3.91元

台灣大 (3045-TW) 受惠 5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，去年全年營收達 1722.1 億元，年增 10.3%，創歷史新高；EBITDA 343.8 億元同創新高，每股純益 3.91 元。

台灣大去年 12 月營收 155.9 億元，月減 24.5、年增 13%；EBITDA 29.9 億元，與 11 月相當、年增 3.6%；稅後純益 7.6 億元，月減 14.6%、年減 9.8%，每股純益 0.27 元。

去年第四季營運方面，營收同步雙增達 505.9 億元，季增 25%、年增 12.4%；EBITDA 86.9 億元，季增 2.8%、年增 4.8%；稅後純益 24.7 億元，季減 13%、年減 0.4%，每股純益 0.88 元。

去年全年營收 1722.1 億元，年增 10.3%；EBITDA 343.8 億元，年增 3.8%；稅後純益 110.3 億元，年增 0.3%，每股純益 3.91 元。

台灣大表示，行動業務受惠 iPhone 14 系列開賣，加上 mo 幣多、好速成双、Disney+、OP 影音劇院組四大獨門方案引客，5G 月租型用戶滲透率穩步上升，帶動智慧型手機月租 ARPU 年增 1.6%，全年行動服務營收年增率來到 9 年來最高。

電子商務方面，在疫情高基期影響下，momo 全年合併營收仍續創新高，年增達 17%，順利超越千億元里程碑。

財務長兼發言人張家麒指出，5G 升轉與獨門方案推動 12 月智慧型手機月租 ARPU 連續 19 個月年成長，約 1.8%，使行動服務營收年成長增速至 110 年 3 月轉正以來新高，達 3.3%。

另外，固網服務營收也穩步成長，帶動電信服務營收續創三年來高峰。獲利方面，合併營業利益較去年同期成長 7%，稅後純益若排除一次性營業外支出影響，則約與去年同期持平。

台灣大不斷以世界級標準自我精進，攜手利害關係人永續前行，永續績效獲國際級評比肯定，連續六年入選 DJSI「世界指數」(DJSI World)，全球電信排名第二、台灣第一，更在治理、環境、社會三大面向之 25 項評分中獲得 10 項滿分，環境及社會面向表現最為突出，名列全球電信業前 1%。

不僅如此，台灣大亦三度榮獲碳揭露組織 CDP (Carbon Disclosure Project)《氣候變遷》評比最高等級「A」認證，朝永續發展道路上大步前進。