台灣大展開第二波科技大神培育計畫 招攬百名資訊科技實習生

台灣大 (3045-TW) 徵才觸角伸向全球，自本 (1) 月展開第二波「科技大神培育實習計畫」，每年提供約 100 名具備資訊科技潛力的學生實習機會，實習生不限國籍、實習時間不限寒暑假、工作地點不限線上或線下，透過完整的業師培訓成為 IT 種子，並引導 Web3 新時代的科技菁英。

台灣大科技大神培育實習計畫 2022 年 7 月展開首波招募，短短三個月成功培育出數十名 IT 種子；經過 90 天的精實培育，台灣大提供系統與遊戲開發、資料建模、網頁測試、程式開發與維護等實習內容，結業後將具備百分之百接軌職場的能力。

資訊長蔡祈岩表示，透過 IT 研發和維運，加速提升營運效能，同時鏈結集團綜效，擴大創新服務應用，IT 團隊成為台灣大創新力的重要引擎；以珍惜人才、尊重人才思維，尋找優秀的電腦科學、資料科學、數位行銷等人才，目前已有 CET Academic Programs 合作之美國知名大學學生加入，未來將與越南知名大學、香港理工大學合作，募集全球海外學生加入電信科技集團，擴及全球進行攬才。

另外，台灣大也推出「HIPO 疾行軍」招募計畫，徵求具備勇於接受挑戰的高潛質 (High Potential, HIPO) 程式開發、數據科學領域專才，由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金，百萬年薪不是夢。

公司福利方面，台灣大指出，除了一般員工全年薪酬約可達 18 個月以上，今年同步調高起薪與年度調薪率。自 2006 年即開國內電信業先河，率先實施員工持股信託，員工每月薪資定額提撥，公司相對提撥同等金額，今年更加碼推出員工信託持股 2.0，公司提撥金額優於同業。