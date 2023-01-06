台灣大強化布局電競產業 代理英雄聯盟正式上線

台灣大 (3045-TW) 積極布局電競遊戲產業，今 (6) 日正式代理 Riot Games 全球超過 1 億 8 千萬玩家、超高人氣的 5 V 5 多人線上遊戲《英雄聯盟》。

為慶祝新伺服器正式開放，台灣大更推出一系列線上與實體活動，舉辦《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》明星賽，邀請多位知名電競實況主對戰。另外，首次帶來《聯盟戰棋》表演賽，集合多名知名玩家大秀棋藝。

Riot Games 歡慶《英雄聯盟》(LoL) 與《聯盟戰棋》(TFT) 新伺服器在東南亞正式開放，同時開放 MAC 也可遊玩，代表 Riot 將開始營運伺服器，並接手兩款遊戲在菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國、台灣、香港、澳門與越南的發行權。玩家能同時享受 Riot 所提供的地區發行服務，從今天起，所有東南亞玩家都將在 Riot 用戶端上遊玩《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》。



Riot Games 亞太地區管理總監 Alex Kraynov 表示，公司目標是為東南亞玩家提供最棒的遊戲體驗，讓玩家也能夠跟其他地區域享受同樣的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》遊戲內活動和內容。《英雄聯盟》玩家也可以享有 Riot 體系更完整的內容，以及精彩的遊戲內活動和聯名聯動活動。