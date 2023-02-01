全台無薪假增近千人 工具機廠訂單下滑通報360人

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數及人數上升至 2274 家、15190 人，較上期增加近千人，其中，金屬機電工業無薪假情形惡化，勞動部指出，有 2 家業者坦言營運受到訂單減少衝擊，因此通報實施人數較多。

根據勞動部統計，本期無薪假實施事業單位 2274 家、人數 15190 人，較農曆年前增加 121 家、994 人；製造業本期共計 270 家、5076 人實施無薪假，較上期增加 463 人，其中以金屬機電工業情況較惡劣，多達 2882 人實施，占整體製造業逾半。

勞動部官員透露，某一家中大型工具機業者坦言景氣不佳導致訂單量下滑，因此通報實施 360 多人，一個月約 3 至 4 天減班休息，另一家金屬材料業者也通報約 100 人，使得本期製造業無薪假總人數急遽攀升。

以旅行社為主的支援服務業，本期實施無薪假共計 1269 家、6714 人，較上期增加 270 人，勞動部官員指出，儘管旅遊市場明顯回溫，但多以民眾出國、散客為主，外國團客來台有限，但隨著邊境管制持續鬆綁，旅行社接團狀況可望往好的方向發展。

其他行業別方面，批發及零售業本期無薪假 1161 人，小幅增加 100 人；住宿及餐飲業 695 人、運輸及倉儲業 681 人，無薪假人數均較上期略增。勞動部官員指出，持續實施的多為小型業者，人數大多在 50 人以下。