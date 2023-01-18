普發現金特別條例立院初審朝野無共識 年前三讀無望

行政院通過全民共享經濟成果特別條例，預計開春後普發現金 6000 元，立法院經濟等 5 委員會聯席會議今 (18) 日併案審查，但朝野無共識，目前共有四個版本，最終決議條文全部保留送黨團協商，農曆年前三讀目標無望，預估最快也要到 4 月才有可能發放現金。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境 5 個委員會聯席會議今天繼續審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」。

聯席會議同時併案審查國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」；此外，民眾黨立委張其祿、時力立委邱顯智、民進黨立委郭國文等人也針對條文提出修正動議。

民進黨團支持行政院版本草案，國民黨團則主張不舉債發現金、發現金 1 萬元，且愈快愈好，若目前可移用的歲計賸餘不足，全民普發現金也能分兩次發放，先發 6000 元、再發 4000 元。

時代力量立委邱顯智指出，國民黨團、民進黨團爭相發現金，但負責的政府應思考國家資源有限，應優先照顧最弱勢者；台灣民眾黨立委邱臣遠呼籲，應重視財政紀律，反對「空白授權條款」，不該包山包海。

今天在多名立委登記發言完畢，歷經約 3 個多小時逐條討論各版本條文及修正動議後，包括法案名稱與所有條文，都保留送黨團協商。

行政院會 12 日通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，作為中央可動支超徵稅收 3800 億元的法源依據，將運用在普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等 9 類範圍。