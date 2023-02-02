〈彭双浪開講〉電動車發展趨勢成顯學 未來2-3年車用市場成長可期

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (2) 日以台北市電腦公會 (TCA) 理事長身分，出席台北國際電玩展，談及車用電子未來展望，彭双浪表示，今年供應鏈狀況可望恢復，加上電動車發展趨勢，認為未來 2-3 年車用市場成長非常可期，也觀察到近年各廠在美國布局會較積極。

彭双浪說，過去兩年汽車市場銷售受零件短缺影響，不過今年這部分影響可望減少，晶片、材料供應都相對充足，加上電動車銷售動能也隨各國對 ESG 要求提升，在 2030-2040 年訂定停止銷售燃油車目標，都將促進電動車銷售，而友達在這波趨勢中也未缺席，目前是全球前兩大車用面板供應商。

彭双浪進一步指出，隨著電動車發展趨勢，將為乘客創造不同的乘車體驗，未來包含車內顯示螢幕尺寸、數量都會增加，目前也已看到需求快速上升，同時友達車用螢幕顯示效能也具備省電等車廠要求，認為未來 2-3 年車用市場成長非常可期。

觀察近期台灣車用電子供應鏈都積極規劃赴美，友達美國廠計畫也可望在今年敲定，對此，彭双浪表示，隨著疫情解封、出差已恢復成常態，因應客戶需求，自己去年就飛去美國兩趟，並強調各廠在北美一定會有布局，並透露友達近年在車用市場的布局，已不光面板，而是做到準系統、系統領域。