〈TCA會員大會〉友達彭双浪：產業已到谷底不會再下修 美國廠計畫明年敲定

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (12) 日表示，通膨目前看起來有稍微緩解，但還沒回到正常水準，雖然景氣仍取決於疫情、通膨與戰爭狀況，但面板業今年已到非常低的谷底，相信未來只會更好、不會再下修，並透露友達明年一定會敲定美國廠計畫。

友達近年多次傳出因應車用客戶需求，將赴美設廠計畫，對此，彭双浪今日出席台北市電腦公會 (TCA) 會員大會受訪時表示，接近市場將是未來趨勢，產業鏈從長鏈變短鏈、供應鏈也會解構再重構，而重構過程中一定會更接近市場，友達目前是全球車用面板前兩大供應商，在趨勢發展上無法避免。

彭双浪進一步指出，北美就是趨勢發展方向之一，雖然友達目前還未確定，但若赴美投資，會主要集中後端模組到組裝，前端還是以台灣為主、中國昆山也有少部分，他透露，美國廠計畫最慢明年一定會做決定，希望能在 2025 年量產。

景氣方面，彭双浪認為，產業確實已到谷底，且這波是 L 型直接下來，雖然谷底延續多長還很難說，但未來反彈已是可期待，至於反彈速度與時間，還要視近期庫存調整速度。

依目前來看，彭双浪說，庫存調整大概都在預期中，不過中國雙 11 購物節 3C 產品數量、金額確實較預期差，歐美黑五則尚未完全結出，若是庫存調整回到健康水準，預期價格會隨著庫存調整與回補下，有合理的調整空間。

至於友達歲修安排，彭双浪說，由於目前產能稼動率偏低，因此已陸續展開歲修作業，並強調後續可隨時準備好，在市場回溫時，以較高的稼動率生產。