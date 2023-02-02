〈彭双浪開講〉今年電子產業會比去年好 估Q2後逐季往上

2023 台北國際電玩展盛大開展，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (2) 日以台北市電腦公會 (TCA) 理事長身分出席開幕活動，展望今年電子產業景氣，他說，經過 4-5 季的庫存調整後，電子產業景氣可望在第二季後逐季往上，且今年整體表現會優於去年。

彭双浪表示，電子產業去年因疫情解封後消費轉疲，加上全球通膨也導致消費力道轉弱，都造成整體電子產業庫存較高，不過隨著庫存逐步去化，營運將可望逐步回升，此外，這一次聯準會緩升息代表通膨壓力減緩，對整體消費市場也有激勵效果。

中國在去年底放寬防疫措施，彭双浪認為，中國解封對 3C、消費電子產品需求都會增加，近期也觀察到中國 PMI 指數上升、國際貨幣基金 IMF 也調升對中國 GDP 預測，反映過去 2-3 年因疫情封控所延遲的消費將被釋放出來，因此對今年中國消費市場相對樂觀。

由於友達將在下周三 (2 月 8 日) 召開法說會，目前正處於緘默期，因此，彭双浪今日並未針對面板產業景氣展望說明，不過去年 12 月他個人逆勢加碼友達持股 1000 張，以友達去年 12 月均價 15.5 元計算，個人就砸下逾 1550 萬元，顯見對營運有信心。

對此，彭双浪說，加碼持股是對公司營運有信心，後續是否繼續加碼則會依財務規劃進行，並強調自己從不借錢買股票，且自 2012 年接任總經理開始，就陸續加碼持股但都沒有賣出，因此個人持股從 2012 年當初的 2700 張，到現在即使去年現金減資打 8 折後，還是持有超過萬張。