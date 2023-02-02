〈彭双浪開講〉盼新內閣持續解決五缺 籲政府應帶頭調整薪資結構

新任閣揆在 1 月 31 日走馬上任，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (2) 日以台北市電腦公會 (TCA) 理事長身分表示，所有政府組織的轉換，產業都給予很大的期待，他也期許新內閣能夠持續解決產業五缺 (缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才) 問題，同時呼籲政府應帶頭調整薪資結構。

彭双浪表示，過去兩年產業受疫情衝擊，尤其中小企業營運資金周轉問題確實辛苦，希望新內閣在這部分持續提供協助，此外，從台灣產業長期發展角度來看，過去五缺問題並未完全解決，其中，產業對電力供電仍不放心，希望新內閣能在缺電議題上讓產業界有信心，也才能放心持續在台投資。

另一方面，彭双浪也提及台灣低薪問題，他認為，要改善低薪環境，政府不該只是呼籲企業界加薪，也應帶頭調整薪資結構來符合市場需求，並直指台灣政府官員其實也是低薪族群之一，且台灣薪資結構在亞洲排名中屬後段班，因此呼籲政府帶頭改善薪資結構，讓大家在從業上可以有比較合理的薪資。

至於政府拍板將普發現金每人 6000 元，彭双浪認為，對於民生消費用品會有幫助，不過過去兩年確實有很多 SOHO 族收入受到影響，因此具體成效還是要看政府何時發放 6000 元、民眾使用用途。