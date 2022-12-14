友達董座彭双浪續任TCA理事長 將全力協助産業共度挑戰

台北市電腦公會 (TCA) 今 (14) 日舉辦第 17 屆理監事會第 1 次會議，會中順利推選常務理監事、監事會召集人，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪也續任第 17 屆理事長，彭双浪表示，感謝第 16 屆理監事共同度過公會成立 48 年來，挑戰最大、也最詭譎難料的三年，並期許和第 17 屆理監事們在經濟反轉，面臨景氣下滑挑戰時，共同努力和政府溝通，協助產業繼續發展。

台北市電腦公會成立於 1974 年，歷經個人電腦、網際網路、智慧型手機等多次產業典範轉移，期間積極向政府建言並協助政府落實政策、舉辦和參加國內外重要展會，幫助產業順應發展潮流。

彭双浪表示，回顧過去三年，第 16 屆理監事會經歷新冠疫情、俄烏戰爭、極端氣候災害、通膨、能源與糧食短缺等，導致經濟下滑，其中疫情封隔也對公會擅長的展會活動造成極大干擾，不過公會成功化危機為轉機，運用網路科技把實體會展數位轉型升級，創造出新的服務模式。

彭双浪進一步指出，台北市電腦公會能擁有今日的影響力，正是立會以來，ICT 產業許多有見識的企業領導人，對產業公共事務的關心與無私付出，所共同打造及累積出來的，他對公會歷任理監事會和理事長的付出表達感謝。