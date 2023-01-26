美國12月資本財訂單下滑0.2% 耐久財訂單反彈5.6%

12 月美國製造的資本財新訂單下降，而出貨量連續第二個月下降，代表更高的借貸成本正在給製造業帶來壓力。

美國商務部周四 (26 日) 表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單上月下滑 0.2%；飛機是受到密切關注的企業支出計劃指標。這種被稱為核心資本財訂單在 11 月沒有變化。

經濟學家之前預計核心資本財訂單將較上月下降 0.2%；較上年同期成長 8.3%。

較高的利率正在削弱對商品的需求，而這些商品主要是透過信貸購買。美元的升值和全球需求疲軟，也損害占美國經濟 11.3% 的製造業。此外，支出也正在轉向服務業。

Fed 去年將政策利率從接近零的水平調升 425 個基點至 4.25%-4.50% 區間，為 2007 年底以來的最高水平。

核心資本財出貨量繼 11 月下降 0.2% 後再下降 0.4%。核心資本財出貨量計算國內生產總值衡量中的設備支出。企業設備支出在第 4 季出現收縮。

雖然從烤麵包機到飛機等使用壽命 3 年以上的耐久財訂單在 12 月反彈了 5.6%，但這是因為民用飛機類別的波動性激增。11 月耐久財訂單在 11 月下降了 1.7%。

運輸設備訂單在 11 月下降 5.0% 後反彈 16.7%。機動車訂單成長 0.7%；民用飛機訂單猛增 115.5%。