11-12月統一發票共開15張千萬特別獎！超商花81元搖身變富翁

財政部賦稅署今 (3) 日下午將公布 111 年 11-12 月統一發票特別獎與特獎中獎明細。根據統計，11-12 月 1000 萬元特別獎共開出 15 張、200 萬元的特獎共開出 14 張。有幸運兒在超商花不到 60 元消費就幸運對中千萬大獎。

根據零售通路自行揭露的中獎明細，本期 1000 萬元的特別獎發票消費金額都不到百元，其中由全家超商本期共開出 2 組特別獎，分別由台中市自由店、桃園市蘆竹鴻佰店開出，兩張發票消費金額皆不到百元。

萊爾富本期也開出 1 組 1000 萬元特別獎，是由桃園市龍潭新護店所開出，消費者只花 81 元購買巧克力等糖果，就幸運對中千萬元大獎。

在 200 萬元特獎部分，全家本期共開出 2 張，其中一張是由台北市松山區興北店所開出，另一張則是由桃園市中壢國美店所開出。

萊爾富本期也開出 1 組 200 萬元特獎，是由新北市中和區福美店消費，消費金額同樣不到 100 元就獲得財神眷顧對中 200 萬特獎。

111 年 11- 12 月期統一發票已在 1 月 25 日開獎，其中特別獎號碼為「28089459」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「30660303」，中獎發票將自 2 月 6 日開始兌領，期限到 5 月 5 日止。