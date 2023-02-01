土洋銀行搶美元資金互拚利率 短天期年息最高4%起跳

儘管美國升息力道放緩，但銀行仍搶搭升息末班車力推美元優存吸納資金，包括台灣銀行、第一銀行、星展銀行、滙豐銀行近期都有類似方案，存款利率最高可逾 4%，不僅可鞏固美元資金池，也能趁勢爭取財管客戶加入自家銀行。

看準農曆新年資金充裕，民眾理財需求增加，銀行年後續推美元優存方案，國銀龍頭台灣銀行宣布自今 (1) 日起到 2 月 28 日推出美元高利優存方案，主要分為臨櫃、網銀兩大通路，利率最高可達 4% 以上，優於牌告利率。

以臨櫃承作來說，如果以新資金方式承作，包括新台幣結購、他行匯入或是美元現鈔承作，單筆存滿 3000 美元，選擇 3 個月期以上、未滿 6 個月期，存款年利率 4.058%，6 個月期以上、未滿 9 個月期，存款年利率可達 4.108%，選擇 9 個月期以上到 1 年，存款年息可達 4.208%。

另外，單筆承作金額滿 10 萬美元，存款天期 9 個月以上到 1 年，存款年利率可拉高至 4.288%。

如果選擇將未到期的新台幣定存解約轉存美元優存，存款年利率同樣有 4% 以上，其中選擇 9 個月期到 1 年的方案，存款年利率可達 4.258%。

第一銀行的外幣優存方案走短打路線，即日起到 3 月 1 日，透過網路承作美元優存，單筆存滿 1688 美元，可享 1 個月期年息可達 3.88%，存款年息比起牌告利率至少加碼超過 1 個百分點以上。

一銀表示，新推出的優存方案不限新舊資金都可承作，亦無承作金額上限，而定存存期短，適合年節資金回流，調度投資用途的資金，以臨櫃起存額 10 萬美元為例，以專案利率 3.88% 計算，1 個月後就可領回本金與 323 美元利息，換算利息約新台幣 9700 元左右。

滙豐銀行的美元優存則鎖定數位帳戶與財管客戶，即日起到 3 月 31 日，包括「卓越理財」、「運籌理財 One 能戶」客戶皆可參加外幣換匯優利定存 7 天期年息 10% 優存方案，適用幣別涵蓋美元、英鎊、歐元等。

星展銀行的星展星豐利美元定存專案即將在 2 月 10 日截止，豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶以新資金單筆至少存滿 2 萬美元，可享有 3 個月期 4.7%、6 個月期 4.8% 優惠利率。

