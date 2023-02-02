資金回流股匯齊揚 半導體領軍大漲150點 高點一度站上15500點

台股今 (2) 日開盤上漲 88.7 點以 15508.83 點開出，早盤在權王台積電 (2330-TW) 及電子股領軍下，推升盤中指數大漲 150 點，高點一度站上 15571.14 點。

美國聯準會一如預期升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息周期接近尾聲，帶動美股四大指數收盤同步收紅，受美股收紅激勵，台股今天早盤開高走高，主要類股中，包括半導體、光電、IC 設計、光電都是資金鎖定焦點。

資金再度回流台股且轉進半導體等電子族群，早盤電子股成交比重占大盤交易量達 7 成，航運成交比重也有 5%。

權王台積電 (2330-TW) 今天開盤以 538 元開出後，早盤漲幅約 2%，股價高點一度站上 542 元；聯電 (2303-TW) 以 50 元開出後，早盤高點站上 50.3 元，目前股價持續在 50 元附近震盪整理。

光電族群今天也是資金追捧重點，指標個股大立光 (3008-TW) 開盤以 2225 元開出後，早盤股價高點衝上 2240 元，目前則在平盤附近整理；大立光股價走揚也激勵光電多頭氣勢，包括揚明光早盤大漲逾 5%，天瀚、明基材、元晶、亞光等也是買單青睞焦點。

金融股今天表現也不俗，國泰金 (2882-TW) 早盤大漲逾 2%，其他包括三商壽、群益證、國票金、台中銀早盤在買單敲進下，盤中漲幅皆逾 1%。