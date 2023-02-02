半導體三雄衝鋒 台股漲175點收15595點 創逾7個月新高

美國聯準會 (Fed) 一如市場預期，將升息幅度減至 1 碼，帶動資金大舉回流台北股匯市，新台幣兌美元今 (2) 日盤中強升逾 3 角，台股在半導體三雄拉抬下，一度站上 15600 點關卡，加權指數終場上漲 175.03 點或 1.14%，收在 15595.16 點，創逾 7 個月新高，成交值達 2718.26 億元。

櫃買指數終場上漲 3.29% 或 1.67%，收在 199.83 元，距離 200 點大關僅一步之遙，成交值擴大至 761.29 億元。上市櫃成交值合計 3479.55 億元。

半導體族群今天強勢表態，權王台積電終場上漲 1.89%，收在 540 元，聯電也有 2% 以上的漲幅，收盤站上 50 元關卡，聯發科股價勁揚超過 3%，終場收 746 元；IC 設計族群成為多頭指標，創意直奔漲停價 864 元，改寫新天價，瑞昱、義隆、智原、鈺創、驊訊、新唐、矽統等均漲勢凌厲。

臉書母公司 Meta 首季財測樂觀，並將擴大買回庫藏股，激勵盤後股價飆漲近 20%，帶動元宇宙概念股重聚人氣，宏達電應聲衝上漲停板，達 66.9 元，同集團建達、全達、立衛均亮燈漲停，威盛、威鋒電子也強漲逾半根停板。

高價股掀起比價效應，由於 AMD 公布上季財報優於預期，激勵概念股信驊股價大漲逾 5%，以 2275 元擠下大立光榮登股王寶座，力旺、譜瑞 - KY、祥碩、世芯 - KY 也有 4-6% 的漲幅，嘉澤及緯穎同步大漲重回 800 元俱樂部。

貨櫃三雄今天表現不俗，長榮、萬海連袂上漲超過 2%，其他航運股方面，台驊投控、慧洋 - KY、台船等都在盤上表現。金融股跌勢逐漸收斂，國泰金逆勢上漲 2.4%，富邦金、兆豐金也收紅，不過，中信金賣壓偏重跌逾 1%，彰銀、第一金、華南金均收黑。