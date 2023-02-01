台股站回15400點 外資連12日加碼 三大法人買超121.98億元

台股今 (1) 日開高，電子權值股回神，大立光強勢走高，解封概念股也成為買盤焦點，儘管盤中遇亂流，大盤漲勢收斂，但在台積電拉尾盤助攻下，加權指數終場上漲 154.93 點，收在 15420.13 點，為全場最高，並站回年線。三大法人合力買超 121.98 億元，其中，外資已連 12 買。

觀察三大法人籌碼動向，外資連續第 12 個交易日力挺台股，今天加碼買超 102.53 億元；投信續買 7.92 億元；自營商同步買超 11.54 億元，為連 8 買。三大法人合計買超 121.98 億元。

台積電盤中漲逾 2%，一度衝上 533 元，雖然盤中遇到亂流，但終場前最後一盤湧入 7700 多張大量，帶動股價回穩，收在 530 元，漲幅 1.53%；台達電、瑞昱、廣達、研華、日月光投控等電子指標股同受買盤青睞，漲幅約 1-3%。

股王大立光利空出盡，今天呈現價量齊揚，大漲逾 4%，收在 2215 元；光學族群買氣旺，玉晶光收漲逾 2%，亞光、聯一光股價勁揚 3-4%，佳凌、伯特光、今國光等都在盤上表現。

PCB 族群同樣人氣暢旺，ABF 載板大廠南電強勢大漲逾半根停板，站上季線，為 1 個半月來新高，欣興、景碩也有 3-4% 的漲幅，此外，同欣電、華通、金像電、台郡、高技等 PCB 相關個股都獲得多頭青睞。

政府將普發現金 6000 元大紅包，加上中國解封商機，市場資金也積極湧入民生消費概念股，王品直奔漲停板 197 元，攀近 2 年新高，瓦城、六角、漢來美食、美食 - KY、八方雲集等均表現不俗；旅行社族群同樣人氣紅不讓，雄獅、鳳凰股價上漲 2-3%，易飛網、山富、五福等同步收漲。