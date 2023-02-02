〈台股盤前〉大盤將處高檔震盪 ABF等中小型科技股將吸引買盤

台北股市大盤 1 日尾盤權值股發力之下收復年線，上漲 154.93 點或 1.01%，報收 15420.13 點，一舉收復年線，今 (2) 日走勢將在市場資金回流及美股上漲激勵，獲上漲契機，市場專家指出，目前台股應以中小型科技成股為吸引買盤的重要標的。

證券分析師黃漢成指出，目前台股將由包括 MOSFET、IC 設計、ABF 族群等績優中小型股擔綱，大盤震盪向上的機會高。

就今天美股收盤的數據來看，美國聯準會如預期宣布升息 1 碼，最新利率聲明暗示升息週期接近尾聲，加上聯準會主席鮑爾樂觀表示通膨減緩過程已經開始，美股尾盤黑翻紅，四大指數收盤齊揚。科技股漲勢吸睛，那指收高 2%，標普升超 1%，費半飆漲逾 5%，道瓊收復盤中近 500 點失地，收盤小漲逾 6 點。以美股收盤指數來看，道瓊指數上漲 6.92 點，或 0.02%，收 34,092.96 點。

那斯達克指數上漲 231.77 點，或 2%，收 11,816.32 點。標普 500 指數上漲 42.61 點，或 1.05%，收 4,119.21 點。費城半導體指數上漲 151.55 點，或 5.19%，收 3,073.47 點。

而台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.86%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.46%。

台北股市受牽動的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的不確定性升高，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，而目前市場正待各上市櫃公司發布 2023 年 1 月的營收及 2022 年的自結全年獲利數字。