〈台股盤前〉台指期夜盤跟進美股漲逾百點 指數可望再站年線

台股在開出大漲紅盤後，昨日遇調節賣壓下挫 228 點，終場收 15265 點，年線得而復失，不過，美股 31 日拉尾盤四大指數齊漲逾 1%，台指期夜盤也漲逾百點，指數可望逐步站穩年線。

美股表現，道瓊指數上漲 1.09% 收 34086.04 點，那指上漲 1.67% 收 11584.55 點，費半上漲 1.93% 收 2921.92 點，標普 500 指數上漲 1.46% 收 4076.6 點，其中，標普月漲幅創 2019 年以來的最佳一月份表現。

期貨夜盤方面，台指期夜盤走勢與美股一致，尾盤逐步上攻最終上漲 124 點至 15392 點，漲幅 0.8%，並收復季線。

國內外市場消息中，AMD 在資料中心、嵌入式業務亮眼表現帶動，彌補 PC 業務的頹勢，資料中心市場正逐步蠶食英特爾的市占率，據 IDC 統計，英特爾在 2017 年幾乎囊括整個伺服器晶片市場，但去年前三季市占率已跌破 80%，反觀 AMD 已超過 13%。

PayPal 加入 IBM、SAP、Spotify、Google、英特爾、微軟、亞馬遜和其他大型公司裁員行列，該公司週二宣布裁員 2000 人的計畫，約佔其員工人數的 7%。

金屬價格方面，市場預期聯準會 (Fed) 即將放緩升息，且美元走軟，帶動黃金小漲 0.3%，本月總計上漲 6.5%，月線連三紅；銅上漲 0.6%，本月上漲 10.4%。

國內消息中，經濟部公布去年 12 月外銷訂單統計結果，雖然受惠中國解封、訂單遞延效應，月增 4.1%，達 521.7 億美元，優於預期，但仍年減 23.2%，呈現連四黑，第四季金額也連兩季負成長，去年全年未能守住正成長，訂單金額為 6667.9 億美元、年減 1.1%，寫歷史次高。

隨著全球各地陸續解封，刺激旅行、商務飛行需求大增，航太產業近來明顯感受復甦力道，公準表示，相關訂單的確較好，客戶也已開始來訪工廠，預期今年航太兩大主力產品伺服閥、致動器業績都將較去年成長，隨著客戶來訪，公準也將爭取更多新訂單。