〈台股盤中〉多方控盤格局 亞股轉強助攻 一度收復年線

台北股市今 (1) 日在美國升息走勢可望趨緩和及亞洲區域股市走強帶動之下，大盤以電子及解封概念股帶頭走強，大盤處於高檔震盪位階，盤中並一度收復年線 15380 位置，預估全場成交值在 2337 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前台股年線下彎，顯示出大盤壓力更沉重，也使市場資金轉向中小型個股，大盤以個股表現爲主。

台北股市 1 日集中市場加權股價指數早盤開在 15346.35 點，最低 15330.34 點，最高爲 15405.84 點，預估全場成交值在 2337 億元。

台股受牽動的因素包括中國對防疫的解封、美國半導體產業的不確定性升高，及電子產品包括手機、NB 及消費性電子產品庫存去化問題待解，而目前市場正待各上市櫃公司發布 2023 年 1 月的營收及 2022 年的自結全年獲利數字。今天盤中以半導體、IC 設計及載板類股大吸金。

今天台股盤中，台積電 (2330-TW) 小漲，聯發科 (2454-TW) 股價持平。鴻海 (2317-TW) 股價上漲並登上 100 元價位。另外，大立光 (3008-TW) 盤中上漲 70 元或 3.29%。

ABF 載板類股盤中全數上漲，欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 盤中上漲。

航運股方面，長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 在解封題材帶動之下，也爆發成交量能上漲。