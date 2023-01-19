如何運用CFD避險？實測CFD平台交易黃金，對沖股票熊市

2023 年轉眼間已經到來，伴隨全球持續性的通膨、生產端供給波動、債券殖利率上升等因素，使得全球面臨經濟衝擊。進入與通膨共存的年代，許多交易者 紛紛將資金轉往避險資產，如常見的美元、黃金、公債等投資組合，或是期貨外匯等金融衍生工具。

雖將資金移轉至避險資產，但當想要更靈活的操作這些資產時，就會有交易者 透過「CFD 差價合約」的方式，來購買這些避險資產。

為什麼投資要避險？認識傳統避險方式

避險，如字面上意思就是規避風險造成的資產虧損。常見的避險方式是以反向操作保護現有投資組合，或投資相對穩定、保持原有狀態或甚至增加價值的資產。投資過程若遇到戰爭、疫情等重大風險事件，投資環境容易往不利的方向發展，因此成熟的投資人平時便會有適當的避險性資產配置，而常見的避險方式有購買黃金、公債等避險資產，或是期貨這類的金融衍生工具，部分避險性貨幣也有類似的效果。

如何透過 CFD 交易黃金避險？

若想要購買上述提及的避險性資產，隨著時代與科技的演進，現在的管道比以前多了許多，譬如以 CFD 平台來交易就是一個好方法。

以黃金為例，在 CFD 平台上便可以快速交易黃金。透過 CFD 平台交易黃金現貨，甚至採取槓桿交易策略，讓黃金在具備避險特性的同時，可以不僅是被動防禦，也能成為積極進攻的資產配置一環。透過平台交易黃金，除了不必擁有實體黃金外，還有以下幾點優勢：

假設投資人想下單購買價值 1,000 元美金的黃金且有 10 倍的槓桿，只需要 100 美元作為開倉交易的初始金額（保證金），若覺得 10 倍似乎不符合您的投資需求，以國際 CFD 交易平台 Capital.com 為例，還可以自由調節槓桿倍數，從 1 倍（無槓桿）到 100 倍皆可設置，投資人可以選擇自己希望的槓桿倍數，以期擴大收益，但在放大槓桿的同時也會擴大風險，投資還請衡量自身能力及對的理解。

實測於 CFD 平台買賣黃金

如上，以 CFD 平台買賣黃金優勢不少，實際通過 Capital.com 平台上進行測試，可以看到交易介面除了價格的時實浮動顯示、歷史價格波動圖外，也有設定停利、止損、限價購買的提醒功能，比起到銀行交易黃金，更能自由掌握出入場時間點。

以 CFD 交易對沖股票倉位熊市風險

除了運用 CFD 買賣避險資產外，在商品波動大時，CFD 也能體現風險對沖的作用，例如股票差價合約。

以持有 Apple 股票為例，手持的實際 Apple 股票隨市場下跌而損失 $2700，因與 Capital.com 開立了 CFD 倉位進行風險對沖，從而使總損失降低到了 $400。

綜上所述，使用 CFD 交易有許多優勢，對 交易差價合約有興趣的投資者，若是新手，入金前後建議可另外透過 Capital.com 參加線上課程學習，或開立專屬的模擬帳戶熟悉商品特性，畢竟無論投資環境如何波動，持續的學習，永遠是投資獲利不變的最佳藥方！並且請記得，CFD 是您投資路的好幫手。

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前面我們知道了選擇交易平台的重要性。

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* 差價合約交易是一項風險活動，不僅可以帶來盈利，也可以造成虧損。潛在虧損的大小僅限於存款規模。過去的利潤並不能保證未來的利潤。