聯準會不降息防禦型股票出頭天 投信點名這兩大標的

聯準會暗示今年不會降息，為股市多頭埋下變數，投信建議，投資股票可以防禦力為主，包括生技醫療、公共建設等都是可逢低加碼的標的。

聯準會 12 月的利率決策會議後，官員重申堅決對抗通膨的立場不變，並擔憂 2023 年可能出現經濟衰退，新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟表示，隨著市場借貸成本增加、美國 11 月零售銷售月增率創下今年以來最大跌幅 - 0.6%，顯示美國家庭的消費能力受到高通膨與利率上升的影響有所減弱。

何彥樟表示，近期全球股市普遍下跌，風險資產表現震盪加劇，加上 2023 年眾多風險未減，在投資策略上，建議以防禦為首要目標，像是醫療保健、公用事業以及必須消費等板塊相對穩健。

何彥樟指出，醫療生技股第 3 季財報表現多優於預期，產業也具有韌性，吸引資金回流，根據彭博統計，多家生技製藥權值股上修 2022 年營收預測約 5%。此外觀察生技 ETF - XBI US ETF 截至 11 月底的資金流入狀況，發現生技類股持續吸引資金流入，相對於標普 500 表現強勁。

何彥樟表示，就新藥核准速度來看，美國 FDA 新藥批准近 5 年穩定維持在 45 件以上，而新興市場佔全球健康護理的支出，將由 2014 年的 21% 提升至 33%，顯見醫護相關需求不受經濟環境影響，且為長期趨勢。

富蘭克林證券投顧認為，隨著通膨觸頂、主要央行升息進入末段，債券市場轉多頭的趨勢確立，然而高利息成本將持續壓抑經濟前景，預期今年全球股市將上演先蹲後跳的金兔年行情，建議可採取逢震盪加碼或定期定額策略擇優布局。

富蘭克林證券投顧建議，預期今年第一季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。