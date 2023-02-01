美股盤前：重磅FOMC會議來襲，今晚升1碼? Meta、T-Mobile發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 11 分)：

■ 道瓊指數：下跌 75 點，跌幅 -0.22% 至 34081。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 25，跌幅 -0.21% 至 12127.00。

■ 標普 500 指數：下跌 8.75，跌幅 -0.21% 至 4081.25。

【今日總經數據】1/31-2/1 FOMC 會議、EIA 原油庫存。

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二、美股盤前關注重點

1. Wolfspeed 宣布在德國新建電動汽車芯片工廠：知情人士表示美國芯片製造商 Wolfspeed(WOLF.US) 將與德國芯片製造商 ZF 合作在德國薩爾州地區建設一家電動汽車芯片工廠，此工廠將投資 20 億歐元，ZF 將持有少數股權，預計將於 4 年內開始生產。

2. Meta Platforms 今晚發布季報：Meta 將於今晚盤後發布季報，去年公布的 Q3 季報，營收和 EPS 皆不如市場預期，再加上其主要的廣告業務營收年減 3.7% 和其元宇宙開發相關部門持續不斷擴大虧損，導致在季報公布後股價接連下挫。上週 Snap 公布季報，主力廣告業務不如預期，導致 Meta 也一起下跌。今晚季報焦點將再著重在廣告以及元宇宙相關業務。

3. T-mobile 今晚發布季報：今年初，T-mobile 發布了 2022 年的初步業績預估，表示其新付費客戶強勁增長。2022 年新增 640 萬後付費用戶，另外也在 2022 年內新增 200 萬高速互聯網用戶，此新增用戶數超越了 AT&T、Verizon、Comcast 以及 Charter Communications 的總和。對於今晚將公布的季報，目前市場預期收入將達 20.66B (YOY -0.6%)，EPS 為 1.06 美元 (YOY+211.8%)。

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