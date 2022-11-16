台電與日本三菱簽署MOU 林口電廠將導入混氨發電

台電因應全球淨零轉型趨勢，繼 4 月與西門子能源公司 (ENR-US) 簽署混氫技術合作備忘錄 (MOU) 後，今 (16) 日進一步宣布與日本三菱重工、三菱商事集團簽署混氨技術合作備忘錄 (MOU)，將在既有林口電廠推動燃煤混氨發電，目標 2030 年前達燃煤混氨達 5% 發電示範。

台電表示，低碳能源使用已成國際趨勢，將積極展開混氫、混氨技術開發合作，其中，與西門子能源合作在高雄興達電廠導入燃氣混氫，預計 12 月展開初步合作，目標 2025 年前達成 5% 發電示範，而本次林口電廠則是與日本三菱集團合作，2030 年前力拚達燃煤混氨 5% 發電示範。

台電說明，氨燃燒時不產生二氧化碳，並可在零下 33 度低溫液化狀態下良好保存，具備減碳、高運輸效率、低儲存成本優勢，且燃燒熱值與煤碳相近，可望搭配既有高效率燃煤機組運作，與氫能都是近年國際積極投入研發的領域技術；三菱除與台電合作外，也與日本最大電力公司 JERA 能源推動混燒示範研究計畫。

依據台電規劃，將在林口電廠既有燃煤超超臨界機組推動「混氨示範計畫」，由三菱集團進行鍋爐設備改造可行性評估及混氨技術研發，讓既有 1 部超超臨界機組經原廠升級導入混燒功能，目標在 2028-2030 年達混氨 5% 發電示範，以初期每日混燒 1 小時計算，屆時每年可望減少 9000 噸碳排放量。

台電說，初期發電示範規模不大，在氫、氨取得上將優先以本土廠商為主，此外，除與西門子能源、三菱集團展開合作外，目前也正規畫在台中電廠打造可年捕捉 2000 噸碳的碳捕捉系統，同時不排除與國際大廠 GE 公司展開合作，持續朝電力淨零目標邁進。