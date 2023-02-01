美股重點新聞摘要2023年02月01日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：超微 (AMD)、威騰電子 (WDC)、藝電 (EA)

中國 1 月財新製造業 PMI

歐元區 1 月 CPI

美國 1 月 ADP 新增就業人數、ISM 製造業指數

郭明錤：iPhone 16 Pro 僅一款配潛望鏡相機 不利光學雙雄

天風國際證券分析師郭明錤推文週二 (31 日) 發布最新調查指出，明後兩年推出的新款 iPhone，可能都只有一款最高階機型配備潛望鏡相機，鏡頭升級需求低於市場預期，不利於光學雙雄大立光與玉晶光。 閱讀全文...

資料中心彌補 PC 業務頹勢 AMD 上季財報佳 盤後走強

超微 (AMD) 周二 (31 日) 盤後公布上季財報優於預期，資料中心和嵌入式業務的亮眼表現，幫助彌補個人電腦 (PC) 相關業務的頹勢，雖然本季營收展望遜色，AMD 盤後依舊走強。閱讀全文...

科技業大縮編 PayPal 計劃裁員 2000 人 股價漲 2.8%

PayPal (PYPL-US) 周二 (31 日) 在官網上宣布計劃裁員 2000 人，相當於約總人力 7%，消息激勵股價上揚。閱讀全文...

Fed 將在 5 月暫停升息？鷹派官員給暗示

彭博周二（31 日）報導，如果接下來有更多證據表明美國通膨降溫，聯準會（Fed）有望在 3 月的貨幣政策會議後，考慮暫停升息，也就是說，5 月會議可能不再升息。閱讀全文...