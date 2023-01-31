〈財報〉Spotify上季訂戶增加 但虧損擴大

Spotify (SPOT-US) 周二 (31 日) 公布第 4 季業績喜憂參半，虧損超出預期，但毛利率也超過預期。

每月活躍用戶總數超過預期，達到 4.89 億，高於預期的 4.78 億，付費用戶和廣告版用戶均超過預期。

Spotify 股價在 2022 年流失三分之二以上。在周二盤前交易上漲 6%，但在業績公布後回吐了大部分漲幅。

以下是 Spotify 第 4 季業績與華爾街普遍預期的比較：

●營收 31.7 億歐元，低於預期的 31.8 億歐元

●每股虧損 1.40 歐元，大於預期的虧損 1.30 歐元

●每月活躍用戶總數 4.89 億，高於預期的 4.78 億

付費用戶在本季新增 1000 萬，達到 2.05 億； 廣告版用戶增加了 2200 萬，達到 2.95 億。Spotify 表示，預計第 1 季訂戶將達到 5 億，超過預期的 4.922 億。

該公司將虧損擴大歸咎於人事成本增加，這主要是由於員工人數增加和廣告成本增加以及貨幣變動造成的。

Spotify 股價較去年下跌約 40%，比 2021 年 2 月創下的 364.59 美元歷史收盤價低 65% 以上。

投資者一直高度關注 Spotify 不斷下降的毛利率，該毛利率在第 4 季超出 24.5% 的預期，達到 25.3%；主要是由於投資支出減少和廣泛的音樂受歡迎程度。Spotify 上周解雇了 6% 的員工，預估由於「與遣散費相關的費用」，第 1 季毛利率將下降至 24.9%。

Spotify 表示，由於計畫進一步擴大其播客和廣告業務，預計長期內毛利率將在 30% 至 35% 之間。然而，在宏觀經濟挑戰下，目標仍然不明朗。

由於中長期投資增加，投資人關注的另一個關鍵指標自由現金流 (FCF) 在第 4 季出現負值。在第 3 季出現 3500 萬歐元的正自由現金流後，第 4 季出現負自由現金流 7300 萬歐元，大於預期的 -6900 萬歐元。

全年自由現金流仍將維持正值；Spotify 預計全年將繼續保持這種趨勢。

Spotify 表示正在積極探索提高其美國付費層級的價格。 去年底，Apple Music 和 YouTube Premium 都各自提高了訂閱價格。