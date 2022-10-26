〈財報〉Spotify第三季虧損超出預期 估Q4利潤再縮水 盤後挫近7%

音樂串流平台 Spotify (SPOT-US) 周二 (25 日) 美股盤後公布第三季虧損超出市場預期，但營收高於預期，同時預測第四季毛利率小幅下降。

該公司考慮調漲在美售價，執行長 Daniel Ek 表示： 「Spotify 擁有強大的定價能力。漲價是我們想做的事情之一，這是我們將進行的對話。」

Spotify 第四季財測關鍵數據

每月活躍用戶：4.79 億

高階訂閱用戶：2.02 億

營收：32 億歐元

毛利率： 24.5% (略低於第三季的 24.7%)

Spotify 第三季財報關鍵數據 vs 分析師預期 (FactSet 調查)

淨損：1.66 億歐元 (1.655 億美元) ，去年同期獲利約 200 萬歐元

每股虧損：約 99 美分 vs 84 美分

營收：30.3 億美元 vs. 29 億美元

每月活躍用戶：新增 2300 萬人，年增 20% 達 4.56 億人

高階訂閱用戶：年增 13% 至 1.95 億人

高階訂閱用戶人數較預期多出 100 萬人，主要由播客 (Podcast) 和拉丁美洲驅動。

播客營收在其原創和獨家播客以及 Spotify Audience Network 中均創下強勁的兩位數年成長率。

Spotify 表示，季度虧損高於預期是因為人力成本增加，為了擴大其全球廣告銷售團隊造成的，以及平台投資和收購、廣告成本增加和貨幣貶值所致。

Spotify 周二上漲 2.52%，收每股 97.05 美元，但盤後大挫近 7%，近時確認報每股 90.56 美元。今年迄今該股下跌 58% 以上。

Spotify 表示，雖然毛利率成長 12%，達到 24.7%，但仍不及預期的 25.2%，原因是「對權利人債務前期估計進行不利的調整」，且由於宏觀環境充滿挑戰，廣告成長較預期緩慢也影響到利潤率。

第三季截止時， Spotify 平台上擁有 470 萬個播客，與播客互動的每月活躍用戶人數較去年同期「大幅增長 2 位數」，且每位用戶對播客的消費量也在提升。

Spotify 上個月宣布，用戶將能向獨立作家和大型出版商購買和收聽超過 30 萬本有聲書，每回下載時付費，類似蘋果 (AAPL-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等提供的服務。