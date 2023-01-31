OTC仍強勢，中小型股活蹦亂跳

昨日美股四大指數皆墨，其中費半下跌 2.67 %，今天台股跟隨著美股走勢，電子權值股回檔，台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 跌幅 3.87%、2.84%，上市八大類股跌多漲少，終場大盤下跌 228.62 點，收在 15,265.2 點，年線再度失守。

今日台幣匯率續升，一度見到 29 字頭，最終來到 30.030 元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重再度縮至 6 成以下，來到 59.47%，電子零組件成交比重 8.1%，今天較抗跌的族群為電器電纜、玻璃陶瓷、生技醫療族群，漲幅 3.85%、2.4%、2.19%；表現相對弱勢族群為半導體、電子族群，跌幅為 3.06%、2.02%；從籌碼面觀察，今日三大法人同步買超，外資連二日買超，今日買超 29.41 億，投信亦連二日買超，今日買超 13.10 億。

華冠投顧 陳秀芳分析師從技術面觀察，今日跌破昨日低點，短線多方架構轉弱；OTC 今日走勢雖較大盤強，漲幅 0.81%，仍站穩年線之上，今日漲幅較大類股為生技醫療、通信網路族群，漲幅 1.99%、1.9%，表現相對弱勢的為紡織纖維、資訊服務族群，跌幅為 0.17%、0.06%。

陳秀芳分析師雖大盤回檔，但中小型股表現仍活蹦亂跳，其中生技族群今日漲勢整齊，由合一 (4743-TW) 領軍，盤中傳出「速必一」取得新加坡藥證，激勵股價大漲 6.59%，亦帶動中天 (4128-TW) 漲幅 4.74%；然而整理已久的北極星藥業 - KY(6550-TW)今日帶量上漲，漲幅 8.17%、台康生 (6589-TW) 亦有不錯表現，漲幅 6.31%。

年前陳秀芳分析師送給大家的那一份大禮，不知道粉絲朋友們上車了沒?

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