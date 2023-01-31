〈力成法說〉今年資本支出估下修至100億元 年減約4成

力成 (6239-TW) 今(31)日召開法說，力成表示，今年資本支出估將下修至 100 億元，相較去年縮減約 4 成；配息方面，董事長蔡篤恭則說，規劃不低於去年水準。

蔡篤恭表示，中共 20 大後的堅持清零政策，加大對供應鏈及需求面的衝擊，電子及半導體產業面臨十幾年來最嚴峻的挑戰；受國際通膨、俄烏戰爭、美中對抗、高利率、不穩定的匯率及兩岸緊張局勢等影響，產業復甦緩慢，延長庫存調整時程，業界普遍認為景氣要到下半年才會好轉。

蔡篤恭說，因應嚴峻挑戰，除停止產能擴充、縮減資本支出金額外，將嚴格控管成本，加速高階邏輯產品認證及生產。

力成表示，去年資本支出規模約 167 億元，今年將下修至 100 億元左右，相較於較去年縮減約 4 成，但會根據客戶需求做適度調整。

對於今年配息規劃，蔡篤恭表示，過去配息率約 60% 左右，去年第四季營收與獲利雖因大環境因素而大幅下降，但預期景氣半年後應該會恢復，因此建議董事會與股東會，今年配息希望不低於去年水準。

談及受地緣政治因素影響，是否會赴海外設新廠，蔡篤恭則說，曾在新加坡與日本有過失敗的投資經驗，因此非常謹慎觀察與思考下一步，審慎評估中，但還未付諸行動，考量因素不會以當地政府優惠條件或其他補助為主，而是客戶需求承諾，及當地技術人員、品質能力與成本等。

另外，力成與美光西安封測廠合作合約去年 4 月到期後，目前雙方每 3 個月續約一次，對此，蔡篤恭說，雙方同意以短期續約方式繼續營運，預期此情況會維持一段時間，短期對公司營運不會有任何影響，但若決定中止合約，也會有一年的緩衝期。

