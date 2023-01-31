台積電摜壓 台股跌228點收15265點失守年線 1月仍漲1127點

美股周一全面收低，台股今 (31) 日也面臨回檔壓力，權王台積電領跌電子股，金融股不振，儘管鴻家軍、光電族群力抗賣壓，航運、生醫也獲資金點火，加權指數尾盤跌勢擴大，終場下挫 228.62 點或 1.48%，收在全場最低 15265.2 點，失守年線，成交值 2763.2 億元。台股月線收紅，累計 1 月上漲 1127.51 點。

櫃買指數終場上漲 1.56 點或 0.81%，收在 194.79 點，成交值 628.93 億元。上市櫃成交值合計 3392.13 億元。

大型電子股普遍回檔，台積電漲多拉回，終場重挫 3.87%，收在 522 元，聯發科也下挫 2.84%，收在 718 元，日月光投控、南亞科、華碩、研華、大立光、瑞昱、廣達等賣壓也都偏重，不過，鴻海、國巨、台達電、聯詠、矽力 * - KY 等仍相對有撐。

鴻海昨天宣布延攬關潤擔任集團電動車策略長，直接向董事長劉揚偉負責，今天在資金進駐下，股價一度重返百元，終場收 99.7 元，漲幅 1.63%，集團股同受買盤青睞，廣宇、正達、台揚、乙盛 - KY、位速、瑞祺電通、榮創等鴻家軍均收漲。

國際銅價近期維持高檔，華新今天公布 2 月不銹鋼盤元牌價，除 200 系列維持平盤，其他系列每公斤調漲 1.5 至 5 元，帶動電纜族群漲勢，華新大漲逾 4%，最高衝上 54.4 元，改寫歷史新高，第一銅股價亮燈漲停，華榮、大亞漲幅也有 7-8%。

陳建仁內閣就位，市場看好再生能源政策、台電強韌電網計畫將獲得延續，相關族群吸引資金湧入，其中康舒持續受併購題材加持，盤中噴出第二根漲停，終場漲幅收斂至 8% 左右，風電股中興電、華城、亞力、永冠 - KY 及太陽能股碩禾、達能、元晶、太極、安集等漲勢均不俗。

光電族群今天成為買盤焦點，中小尺寸面板廠表現剽悍，凌巨股價一度衝上漲停，面板顯示器族群逆勢表現抗跌，群創、彩晶也有近 2% 的漲幅，偏光板雙雄明基材、誠美材都獲得買盤青睞。