〈焦點股〉中小尺寸面板廠剽悍 凌巨一度攻漲停

台股今 (31) 日出現獲利回吐賣壓，午盤前大跌超過百點，不過面板顯示器族群逆勢抗跌，其中，中小尺寸面板廠表現最為剽悍，凌巨 (8105-TW) 近年將營運重心放在工控、車載應用市場，去年營收更創下近 5 年新高，獲利可望同步攀高，激勵今日股價一度亮燈攻上漲停價位。

彩晶 (6116-TW) 表現也不俗，今日股價開高走高，盤中大漲超過半根停板，股價更超越群創 (3481-TW)，掀起比價效應，友達 (2409-TW)、明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW)、正達 (3149-TW)、智晶 (5245-TW)、錸寶 (8104-TW) 等也強於大盤。

凌巨近年將營運重心放在利基型產品市場，去年在顯示器產業中營運表現相對穩健，展望今年，凌巨預期，全年工控利基型產品營收比重將來到 46-49%、車載則可望成長至 30-33%、消費性產品 13-15%、其他則不及 8%，其中，工控利基型產品將進一步開展航運、電子充電樁、醫療等過往未觸及的市場，而車用領域也將有後視鏡等新產品可望放量。

工控利基型、車載市場是近年台面板廠積極搶進的市場之一，可望力抗景氣寒冬、降低營運波動，回顧去年整體需求就受大環境逆風衝擊，面板量價驟跌，拖累各廠營運表現，包含友達、群創、彩晶等都出現虧損頹勢。