〈焦點股〉聯茂新產能逐步開出 股價擴量飆7%突破平台整理區

銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 在市場需求疲弱的不利因素之下，2022 年營收呈現衰退，但預期在第二季之後，隨著庫存去化及新產品相繼推出，營運可望重回成長之路，主要動能來自於包括 5G 裝置及高速傳輸需求的走揚，聯茂 (31) 日股價擴量突破 2 個多月來平台整理區，盤中漲幅逾 7%，並站上半年線。

聯茂 2022 年前三季營收 222.67 億元，毛利率爲 13.1%，年減 6.22 個百分點，前三季稅後純益 15.21 億元，年減 34.19%，每股純益 4.01 元。

聯茂 2022 全年營收 291.26 億元，年減 10.45%，爲歷年營收次高。中國江西第三期產能，將如期於 2022 年第四季起陸續開出，預期 2023 年第三季全數擴建完成，第三期整體規模為銅箔基板月產能 120 萬張，完成後江西廠產能倍增到 240 萬張；同時，聯茂並已確立赴泰國投資設廠。

聯茂指出，市場產品走向高頻、高速傳輸的趨勢確立，並帶動材料升級需求，高階車用、高階伺服器是帶動 2023 年營運回溫的動能；此外，下一代 PCIe Gen 5 伺服器新平台小量出貨，今年第二季起需求放量更顯著，預期第一季淡季為全年谷底，第二季開始受惠新產品發酵，營運將逐漸加溫。