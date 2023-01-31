〈美股盤後〉超級央行&財報周登場 那指挫跌近2%

超級央行週和超級財報本週登場，市場謹慎情緒回歸，能源和科技股賣壓沉重，美股週一 (30 日) 開低走低，四大指數收盤盡墨，道瓊收黑逾 260 點，標普下滑逾 1%，那指挫跌近 2%，費半下殺逾 2.6%。

政經方面，大約佔標普 500 指數市值三分之一的 100 多家公司將於本週發布財報，包括蘋果、亞馬遜、Meta 和 Alphabet 等科技巨頭，投資人預期科技股將面臨劇烈震盪。

投資人還將關注聯準會、歐洲、英國央行的利率決定。外界普遍預期聯準會將第八度升息，但將減緩升息幅度至 1 碼，而歐洲和英國央行估計將各升息 2 碼。美國 1 月非農就業數據也值得關注。

號稱「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者 Nick Timiraos 近期撰文透露，聯準會本週升息的幅度取決於官員預期經濟放緩的程度，聯準會內部正思辨薪資或失業率下降是否會推高通膨。

美國財政部長葉倫週一受訪時提到，頑固的低通膨可能會重新對美國經濟和政策制定者構成長期挑戰。

週一傳出，美國商務部已通知一些美企，不再向華為提供出口許可證，意味美國將全面禁止向華為出售美國技術。此前，日本、荷蘭兩國傳與美國達成協議，將開始限制向中國出口先進製程晶片製造設備。

不過，美方制裁力道是否切實也有待觀察。外媒週一報導，中國最高核武研發機構中國工程物理研究院 (CAEP) 早在 1997 年便被美國列入出口黑名單，但該機構在過去 2 年半仍能採購英特爾 (Intel)、輝達 (Nvidia) 生產的晶片，持續規避美國的出口管制。

此外，來自石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的消息人士透露，OPEC + 週三召開線上會議時可能會建議維持目前的產量政策不變。俄羅斯總統普丁同日與沙國王儲沙爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 通話討論 OPEC + 合作事宜。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.70 億例，死亡數突破 683 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週一 (30 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅必需消費品逆勢走高，能源、資訊科技和通訊服務領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跳水。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.01%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.45%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.20%；Meta (META-US) 下跌 3.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.65%。

道瓊成分股逾半收黑。嬌生 (JNJ-US) 下跌 3.7%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.93%；3M (MMM-US) 下跌 2.32%；高盛 (GS-US) 上漲 1.06%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.01%

費半成分股倒成一片。AMD (AMD-US) 下跌 3.91%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.91%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.82%；德儀 (TXN-US) 跌 0.50%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.33%；美光 (MU-US) 下跌 3.38%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.18%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.60%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 重挫 6.32% 至每股 166.66 美元。 摩根大通分析師 Ryan Brinkman 認為，由於電動汽車製造商業務存在諸多不確定性，今年特斯拉股價升勢過快。

蘋果 (AAPL-US) 下滑 2.01% 至每股 143.00 美元。天風國際證券分析師郭明錤週一推文指出，蘋果將在 2023 年剩餘時間放慢 iPad 發布速度，目標是在 2024 年推出可折疊 iPad。

波音 (BA-US) 下跌 0.71% 至每股 209.67 美元。波音計劃在 2024 年下半年增加新的 737 Max 產線，以滿足強勁的需求。

嬌生 (JNJ-US) 走低 3.7% 至每股 162.00 美元，創 2020 年 6 月以來最差單日表現。美國聯邦上訴法院駁回嬌生利用破產來解決有關其爽身粉致癌的數十億美元的訴訟的策略。

安進 (AMGN-US) 收黑 0.81% 至每股 251.59 美元。安進週一表示，該公司解雇約 300 名美國員工，約佔其員工總數的 1.2%，主因是組織變動，這是繼科技業裁員潮後，醫療業也開始出現裁員壓力的跡象。

做空機構 Fuzzy Panda 稱正在放空 Lucid，預期沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」(PIF) 想要收購 Lucid 是假消息。LCID ADR (LCID-US) 暴跌 8.70% 至每股 11.75 美元。

華爾街分析

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 認為，隨著衰退的風險加劇，美股未來幾個月可能走低。

美國銀行全球經濟研究主管 Ethan Harris 研判：「預期聯準會主席鮑爾不會希望市場在這次會議後反彈，他不想在市場樂觀情緒上增加興奮劑。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主