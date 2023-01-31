12月營業氣候兩樣情 製造業連2升

台灣經濟研究院今 (31) 日發布去年 12 月營業氣候測驗點，製造業為 85.97 點，較上月增加 0.81 點，呈現連 2 升，服務業為 89.62 點，月減 1.15 點，連 5 月下滑，並續探近 2 年來低點。

在製造業調查上，認為當 (12) 月景氣「好」的廠商比率為 9.6%，月減 2.6 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率則為 49.6%，月增 8.3 個百分點，其中化學工業、化學製品業、橡膠製品業、金屬製品業、電力機械與電子機械等有一半比例以上的廠商均看壞。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者月增 0.7 個百分點至 23.6%，看壞比率減少 0.4 個百分點至 33.5%，其中，化學工業和鋼鐵基本工業看好比例明顯高於看壞。

服務業方面，證券業和運輸倉儲業看壞當月，銀行業看壞當月比例則明顯高於看好，零售業、餐旅業和保險業較看好。

對未來半年，證券業和保險業明顯看好，零售業、批發業、餐旅業與銀行業則持平看待，以運輸倉儲業較看壞。

台經院進一步提到，12 月轉壞，且未來半年較 12 月看壞的產業有機械設備製造修配業、金屬工具機業、資料儲存及處理設備、電子零組件業、自行車零件製造業、建築投資、運輸倉儲。

不過，12 月轉好，且未來半年較 12 月看好的產業則有冷凍食品、製油、製粉及碾穀、汽車零件、一般土木工程業、零售業、餐旅業、保險業，顯示內需正持續轉強。