〈景氣燈號〉四年來首見低迷藍燈 景氣估明年下半年改善

國發會今 (27) 日公布 11 月景氣燈號統計結果，燈號睽違四年轉亮出代表景氣低迷的藍燈，對策信號分數更陡降至 12 分，下探逾 13 年低點，國發會坦言，11 月分數大減反映景氣呈現「外冷內溫」的狀況，且觀察全球各國製造 PMI 指數均呈現緊縮，認為 12 月仍需保守，並預期明年下半年整體狀況才可望改善。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說，11 月景氣對策信號分數大減，主因是海關出口值與批發、零售及餐飲業營業額、機械及電機設備等三大項下滑，均與出口衰退有關，而批發、零售及餐飲業營業額項目中，雖然零售、餐飲在電商、節慶、政策鬆綁等相對有撐，但與出口相關的批發業占比高達 7 成，因此整體來呈現下滑。

由於景氣燈號已下滑至代表低迷的藍燈，展望 12 月，吳明蕙認為，仍需要保守看待，因出口、外銷訂單數據都不是很理想，且觀察主要國家或地區的製造業 PMI(採購經理人指數) 均低於 50 呈現緊縮，美國 49、日本 48.8、歐元區 47.8、中國同樣低於 50 達 48(財新製造業 PMI 則為 49.4)。

另一方面，根據 IHS Markit 最新公布的全球經濟成長預測，明年首季全球經濟成長將僅剩 1.2%，不過第二季起成長率分別為 1.6%、1.5%、2.0%，吳明蕙指出，依據預測數據可推測明年首季將是全球景氣相對低點，下半年則可望逐步改善，至於中國近期陸續解封雖然造成疫情迅速擴散，但預期後續將有助經濟恢復到一定的成長動能。

雖然整體景氣相對低迷，吳明蕙說，內需仍相對有撐，在投資面上，包含離岸風電、再生能源、半導體等均持續進行，加上消費穩定回升，對整體內需仍有一定信心，她更指出，景氣對策信燈中的製造業營業氣候測驗點，11 月數值為 84.8%，較上個月小幅回升並終止下滑，凸顯廠商對未來 6 個月信心略有回升。