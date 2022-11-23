撿便宜！西方國家將敲定價格上限 中國買家傳暫停採購俄油

知情人士透露，中國買家暫停購買部分俄羅斯石油，原因是他們正在等待西方國家敲定俄油價格上限的細節，以了解是否能以更低價格買進俄油。

彭博報導，了解情況貿易商表示，12 月裝運的幾批俄國 ESPO 原油仍未售出，在俄油價格上限更加明朗前，賣家和中國買家對完成交易顯得猶豫不決。

據《華爾街日報》報導，消息人士說，美國與盟國尋求最快周三（23 日）敲定俄油價格上限，且政府官員正在討論將價格定在每桶 60 美元左右。

七國集團（G7）、歐盟及澳洲，計劃 12 月 5 日起開始對透過海運輸出的俄油實行價格上限，以懲罰俄軍入侵烏克蘭。

27 個歐盟成員國大使定周三開會，試圖敲定價格上限。歐盟必須就價格上限達成無異議協議，但外交官警告，這可能難以迅速達陣。在歐盟內部達成協議後，G7 很快就會予以同意。

這項由美國財政部長葉倫極力推動的計畫，目的是降低俄國能源出口收入，並避免國際油價飆漲。

俄國政府則重申不會把原油賣給實施價格上限的國家。副總理 Alexander Novak 說，莫斯科將減產，或把供應轉向「市場導向夥伴」。

ESPO 能提煉出更多柴油，且運輸距離較短，深受中國獨立煉油廠歡迎。貿易商表示，許多市場參與者似乎對價格上限持開放態度，前提是上限與目前價格的落差不要太大。在多數國家拒買俄油後，中國與印度已成為俄油大買家。