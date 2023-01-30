德儀高層異動 Haviv Ilan 4月出任新總裁兼CEO

德州儀器 (TXN-US) 今 (30) 日宣布，經董事會遴選，在公司服務 24 年的 Haviv Ilan 將出任新任總裁兼執行長，現任總裁兼執行長 Rich Templeton 則在未來兩個月內卸任，並持續擔任公司董事長，人事異動案 4 月 1 日起生效。

德儀表示，此次人事案為公司長期培養企業接班人及永續營運的計畫之一， Ilan 2014 年已升任資深副總裁，並在 2020 年升任執行副總裁兼營運長、2021 年也獲選為董事會成員。

Templeton 指出，Haviv 是位瞭解如何鼓舞團隊士氣的領導者，並在客戶、員工和股東間獲得極大敬重，在交付成果、重視創新和熱切求取佳績上有極為優異的表現，是相當傑出的領導者，董事會也相信 Haviv 是出任公司新任執行長並持續加強公司長期發展的最適當人選。

Ilan 表示，很榮幸能在半導體產業與公司蓬勃發展之際帶領企業，公司藉由廣泛的產品組合、強大的製造和技術基礎、多元的市場管道及長遠且獨特的企業定位，成為獨一無二的公司；公司的抱負和價值觀將打造更強大的企業。

德儀董事會首席董事兼薪酬委員會主席 Pam Patsley 補充，董事會視企業接班人計劃為重要職責之一，今日公告為深思熟慮及縝密計劃後的成果，Haviv 是董事會公認且熟識的領導者，他擁有深厚的業務、技術和市場知識，而且擁有堅實的道德和價值觀基礎。

另外，德儀基於本身策略、營運和財務紀律而在業界脫穎而出，受惠 Rich 在擔任執行長 18 年期間的願景和領導力，公司已做好發展準備，Rich 將每股自由現金流擴展 6 倍以上，未來公司將持續借重他的領導能力和獨到見解，以董事長的角色引領公司邁向更美好的未來。