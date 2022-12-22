德儀猶他州Lehi 12吋晶圓新廠 正式量產

德州儀器 (TI) 今 (22) 日宣布，設立於猶他州 Lehi 的最新 12 吋晶圓廠 (LFAB)，類比與嵌入式產品已開始投入量產；LFAB 是德州儀器在今年開始投入半導體量產的第二家 12 吋晶圓廠。

TI 技術與製造事業群資深副總裁 Kyle Flessner 表示，這是 Lehi 團隊振奮的一刻，擴大製造作業規模，為客戶提供未來數十年所需的產量，此為長期投資產能的一部分，進一步實現擴大自有產能的承諾，以滿足電子領域半導體持續增長的需求。

TI 表示，LFAB 位於猶他州「矽坡」(Silicon Slopes) 高科技園區的中心地帶，距離鹽湖城不到一小時車程，是猶他州唯一的 12 吋半導體晶圓廠。LFAB 加入製造作業版圖，可提高 12 吋產能，以因應未來數十年電子領域半導體持續增長的需求。

該晶圓廠擁有超過 27.5 萬平方英尺的無塵室空間，以及極先進的設施包括 11 公里的高架運載系統，可快速經由晶圓廠運輸晶圓；Lehi 晶圓廠總投資額將達到約 30-40 億美元。

TI 指出，LFAB 可支援 65 奈米和 45 奈米技術，並能根據需要超越這些技術節點，並擁有生產嵌入式處理晶片等複雜設備的最佳製程技術。在全面投產時，LFAB 每日將製造數千萬片晶片來滿足從再生能源到電動車到太空望遠鏡等各領域電子設備需求。

TI 製造營運部資深副總裁 Mohammad Yunus，LFAB 開始量產是一個重要的里程碑，為團隊在短時間內達成的進展感到驕傲；這也證明我們的 Lehi 和達拉斯團隊間保持緊密的合作並堅持承諾。

另外，TI 長期投資及參與生活和工作所在社區，也在當地社區與美國聯合勸募 (United Way)、Five.12 Foundation、Bridle Up Hope、國際仁人家園 (Habitat for Humanity) 及其他等組織建立數個合作夥伴關係。光是 2022 年 LFAB 團隊已透過 60 多次志工活動幫助猶他州的鄰里，總共貢獻 2100 以上的志工服務時數，並在當地社區投資將近 60 萬美元。