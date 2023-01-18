比亞迪擴張全球電動車版圖之路 對美國市場持謹慎態度

路透周三（18 日）報導，中國電動車巨擘比亞迪正著手在全球快速擴張，以挑戰美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，但目前比亞迪在其競爭對手的主場「美國」仍行駛在慢車道上。

路透援引四名熟悉比亞迪高層想法的知情人士消息報導，儘管比亞迪尚未公開充分表達其擴張全球版圖的雄心壯志，但在全球市場的努力已成為這家中國最大電動車製造商最重要的策略重點。

據悉，除了已經開始進軍歐洲市場外，比亞迪去年還花大量時間研究如何為其最新電動車款在美國建立銷售網絡。知情人士說，該公司對這項網路研究相當深入且謹慎，並從汽車諮詢公司 Urban Science 獲得在每個州和城市需要多少家門市及實體店的具體建議。

比亞迪的一名高層曾表示美國銷售布局正在成形，會在今年拉斯維加斯的全球消費電子展（CES）宣布這一消息，然而至今卻一直無聲無息。該公司計劃在 CES 展出在美國銷售的新一代純電動車和插電式混合電動車。

有知情人士表示，華府和北京之間的關係、美國國內的反中情緒及美國總統拜登優先考慮國產電動車和電池的舉動，都促使比亞迪的美國銷售計畫喊停。比亞迪高層尚未最終批准該計畫，在可預見的未來，要在美國大舉擴張是不太可能的。

知情人士還說，比亞迪對美國採取謹慎態度。想想美、中兩國之間的政治緊張局勢，再想想全球的狀況，勢必是不會想惹上麻煩。

另一方面，拜登政府的《通膨削減法案》（IRA）讓比亞迪在美國的計畫變得複雜。該法案規定電池材料的採購地點，並取消在北美以外地區生產的電動車獲得 7,500 美元購買退稅資格。知情人士說：「有誰會以 7,500 美元的劣勢在美國開局賣車？」

截稿前，比亞迪對上述報導拒絕置評。比亞迪港股 (1211-HK) 周三上漲 0.09%，每股收 221.60 港元；比亞迪 (002594-CN) 中國股價下跌 0.37%，每股收人民幣 269 元。

值得注意的是，比亞迪並非唯一一家因地緣政治背景和拜登推動本土生產舉措而遏止在美國發展雄心的中國企業。

中國電池巨擘寧德時代 (300750-CN) 放緩在美國和墨西哥投資電池工廠的計畫，原因是擔心 IRA 對採購原物料的規定將推高其成本。

計畫大轉彎

比亞迪多年來一直在美國生產電動巴士並在加州蘭開斯特（Lancaster）一家工廠替洛杉磯和長灘島等城市供應電動巴士，該廠於 10 年前建立。

知情人士表示，在電動車方面，包括比亞迪董事長王傳福等高層早在 5 年前就知道，由於品質和其他方面的缺陷，公司汽車還沒有做好在全球市場銷售的準備。此後，他們的態度就出現 180 度的大轉彎。

隨後憑藉著漢（Han）電動車與唐（Tang）跨界車，比亞迪在中國占據絕對領先地位，並於 2021 年從挪威開始進軍其他市場，現已包括澳洲、英國、巴西、哥斯大黎加、德國、日本、墨西哥和新加坡。

比亞迪依靠比大多數競爭對手更低的成本，而且電動車逐漸成為消費者首選，最終超車全球最大汽車製造商──「豐田汽車」。

知情人士表示，儘管比亞迪目前對美國市場持謹慎態度，但長期來看也可能會專注美國汽車市場，美國將成為比亞迪推進全球策略的關鍵。

掌握競爭優勢前景可期

知情人士表示，從中期來看，比亞迪全球汽車銷量有望超過 300 萬輛。不過比亞迪對此並未回應置評請求。

全球汽車諮詢公司 LMC Automotive 認為，在 2030 年之前銷售超過 300 萬輛汽車的想法並非遙不可及，儘管該公司的大部分銷售仍集中在中國。該機構表示，比亞迪有能力在主流和高檔市場提供一系列具吸引力且價格合理的純電電動車，因此其銷量目標是可信的。

根據豐田與比亞迪在深圳聯合研發中心的兩名豐田高層透露，比亞迪的產品成本比豐田低 20% 至 30%。

LMC 分析師 Al Bedwell 表示，比亞迪電池供應鏈高度垂直整合，使其相對於同業競爭對手具明顯的成本優勢，而這推動其在中國國內外的快速擴張。

元昊資本有限公司創始人張煒認為，比亞迪的前景應該會更好，300 萬輛的銷售目標將在 2025 年左右實現，而在 20230 年初，比亞迪的全球年銷量應該能達到 1,000 萬輛。截至 2022 年第一季，張煒是比亞迪的第十大股東。