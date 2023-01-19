比亞迪將接手易安財險 強攻新能源車險 加碼售後市場

易安財險破產重組方案即將塵埃落定，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 將 100% 持有易安財險股權，目標是強攻新能源車險，加碼售後市場。

《財經》雜誌報導，一位知情人士透露，根據規定，保險公司單一股東持股上限為 33.33%，但此次比亞迪參與銀保監會風險處置，屬於特事特批。

上述知情人士說，在比亞迪接手易安財險前，深圳市有關部門負責人曾與比亞迪高層多次前往北京，與銀保監會洽談，爭取獲批。

易安財險是中國第一家申請破產重組的保險公司。去年 7 月 20 日，易安財險管理人在全國企業破產重整案件信息網上發布公告，為易安財險招募重整戰略投資者，並優先考慮大中型金融機構。

比亞迪為何想接手易安財險？多位業界資深人士指出，比亞迪接手易安財險，主要看中新能源車險巨大藍海市場，商業價值很大。「不過車險行業發展速度非常緩慢，比亞迪接手易安財險後，從搭建人才隊伍、服務機構、系統建設等，需要至少三年才能夠將市場逐步拓展開來。」

國家市監總局的調查顯示，2021 年末，中國新能源車掛牌量為 784 萬輛，保費規模已經突破人民幣（下同）400 億元。到 2025 年，保費規模預估將達到 1,543 億元，2030 年進一步擴大至 1.2790 兆元，占車險總保費比率約為 31.3%。

接近比亞迪知情人士說，比亞迪瞄准新能源車險市場，遠不止賺取收益這麼簡單，其目標是攻占新能源車售後市場，實現新能源車險「自保」。比亞迪掌握新能源車最關鍵的數據和技術優勢，可透過一手資料制定新能源車專屬保險，實現精準定價，形成產業鏈服務閉環。

比亞迪接手易安財險後，打算如何經營？上述接近比亞迪知情人士坦言，目前比亞迪仍在規劃，還未有清晰發展策略路徑，比亞迪在保險方面的人才較少，特別是新能源車險。未來比亞迪需要在易安財險董事長、總裁人選方面下功夫，擔任這些職務的人選，需要思維較為活躍。