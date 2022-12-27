台電明年擬招募逾千名新血創十年新高 起薪32K

經濟部旗下國營事業招考明年度新進人員，台電今 (27) 日宣布上網公告 2023 年度新進僱用人員甄試簡章，本次將招考 18 類別共計 1078 名僱用人員，為近 10 年最多錄取名額，預計從明年 1 月 3 日至 1 月 16 日開放報名，甄試初 (筆) 試則將於 5 月 14 日在台北、台中、高雄、花蓮四地舉行，而正式僱用後起薪為 32747 元起。

台電近年積極招募新血，台電表示，本次招考分為電力技術人員、綜合行政人員兩大類別，其中電力技術人員包含配電線路維護、變電設備維護與機械運轉維護等 15 類共 870 名，負責線路施工與停電搶修、高空與地下電纜維護、發電廠運轉值班等第一線穩定供電重要職務。

因應近年每年退休人數屢破千人，台電說，配電線路維護人員過去三年累積退休逾 700 人，因此極需生力軍投入以確保技術接軌，因應人力需求，本次全台共開缺 403 名額，是招考人數最多的類別，綜合行政人員則包括綜合行政類與會計類共 208 名，其中綜合行政類計有 90 個名額限身心障礙人員報考。

台電補充，為使招考人才更符合現場作業及實作特性與需求，電機修護、機械修護、起重技術等類別實作測試比重將提高，並增加握力測試項目，此外，部分類別因有工作車輛駕駛需求，報考者須在複試前取得相關駕駛執照。

台電本次招募初試成績結果預定明年 7 月 18 日公告，第二階段複試則預計明年 8 月 15 日在台北地區舉行，複試項目包含現場測試、實作測試、口試與證件查驗等。

台電最後表示，電力技術人員相關類別的新進僱用人員經錄取後，須先接受為期 5 周至 6 個月不等的養成班電力特訓，強化專業技術，而正式僱用後起薪為 32747 元。