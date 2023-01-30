昇達科去年稅後純益年增14% 今年擬擴大低軌衛星資本支出

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (30) 日公布最新自結獲利數字，2022 年第四季營收 4.11 億元，單季稅後純益爲 4800 萬元，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。

昇達科看好低軌衛星應用產品市場需求，可望引導出高成長的業績表現。

昇達科 2022 年第四季營收 4.11 億元，毛利率爲 44.97%，季增 3.29 個百分點，年增 6.61 個百分點，稅後純益爲 4800 萬元，季減 45.45%，年減 12.73%，單季每股純益爲 0.77 元。

昇達科 2022 年全年營收 18.38 億元，毛利率 40.86%，年增 3.59 個百分點，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。

昇達科主管指出，公司深耕於微波及毫米波產品領域多年，去年毛利方面也因產品製程的持續精實改善，再輔以高毛利產品比重提高相乘效果，整體毛利率提升，2022 年全年衛星應用產品突破 2.5 億元營收規模，創新高，在低軌道衛星應用處在產業不斷投入資源並快速朝商業化營運的發展趨勢而言，昇達科已掌握住這股產業商機，並積極投入資本支出，擴大生產規模、提高產能，以因應客戶端需求的強勁增長。

同時，展望 2023 年，昇達科主管指出，衛星應用產品仍為營收增長最大動能，尤其既有產品隨著各家業者衛星發射量擴增而有持續增長需求外，新通過認證的產品也進入量產、對營收將會帶入新的廣度，尤其是應用於衛星酬載上的微波及毫米波天線端元件已被不只一家客戶所採用，加上與各客戶合作項目仍有多樣持續認證中，都會是支持營收維持高成長的商機來源。

2022 年在 5G 的建設上已逐漸增加毫米波頻段，昇達科預期 2023 年毫米波的鋪設會更為廣泛，因此也會是昇達科另一增幅較大的產品。