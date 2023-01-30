〈台股盤後〉兔年開紅盤大漲560點收全場最高 漲點歷史第三高

台股今 (30) 日迎來兔年首個交易日，在多頭買盤湧現下，權王台積電 (2330-TW) 領軍大漲，盤面百花齊放，終場大漲 560.89 點或 3.76%，收在 15493.82 點，不僅站回萬五，更重返年線之上，創 5 個多月來新高，漲點也創歷史收盤第三高紀錄，成交量同步放大至 3000 億元之上，達 3297.2 億元。

觀察權值股走勢，台積電開高走高，午盤過後在買盤進駐下，終場勁揚 7.95%，衝上全場最高 543 元，市值重返 14 兆元，股價也創下去年 6 月初以來新高，聯電 (2303-TW) 表現也不俗，跳空大漲超過半根停板，世界則是亮燈鎖死，此外，聯發科 (2454-TW)、台達電、日月光投控、台塑四寶等也都一片紅通通。

高價股中，股王大立光、股后信驊雙雙大漲逾 4%，其中，信驊更站回 2000 元之上，此外，力旺強漲 7%、亞德客 - KY 也重返千金股行列。

盤面強勢族群由 IC 設計領軍，力智、昇佳電子、祥碩、矽力 - KY、鈺太全數亮燈漲停，其他包含威鋒電子、愛普 *、創意、通嘉、創惟、偉詮電、晶豪科、矽創、智原、譜瑞 - KY 等漲幅也都超過 5%。

集團股當中，裕隆強勢攻上漲停價位，股價創下 2011 年 7 月以來新高，集團股也同步表態，中華、世紀漲逾 5%，嘉裕、裕日車、裕融等表現也不俗，而不鏽鋼大廠華新，今日同樣在買盤簇擁下，大漲超過 9%。

此外，其餘包含面板族群、ABF 載板三雄、砷化鎵族群等也都跌深反彈。

大盤金兔年開紅盤報喜，終場大漲 560.89 點，改寫單日收盤第三高漲點紀錄，僅次於 2021 年 5 月 18 日的 792.09 點、1989 年 11 月 29 日 590.19 點。