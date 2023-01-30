〈台股盤中〉兔年開盤跳躍一度飆漲逾530點 挑戰年線大關

台股今 (30) 日迎來兔年開紅盤，在台積電領軍大漲 7% 帶動下，盤面百花齊放，指數一度飆漲超過 530 點，達 15465 點，站上萬五大關、重返年線，創下 5 個多月來新高，但由於遇年線反壓、漲幅持續收斂，預估今日成交量達 3400 億元，較封關前倍增。

權值股大多上漲表態，台積電因過年期間 ADR 強漲逾 7%，今日也進行補漲，推升股價最高衝上 542 元，改寫 8 個月來新高，對大盤貢獻點數高達 300 點，聯發科也飆漲逾 4%，鴻海則在平盤附近游走，其餘如台達電、聯電、台塑四寶都在盤上表態，為大盤走勢增溫。

櫃買指數表現則優於權值，除了開低走高外，更有多檔漲停，包括德微、昇佳電子、鈺太、世界等，全數亮燈，其他如穩懋、台半、精測、創惟、力旺、宏捷科、環球晶、茂達，漲幅也都在半根以上，漲勢相當凌厲。

盤面由 IC 設計領軍，包括力智、祥碩、矽力 *-KY 同樣攻上漲停板，愛普 *、偉詮電、通嘉、威鋒電子、富鼎、智原漲幅也都有 5%，其他如立積、創意、敦泰、天鈺、迅杰也上漲超過 4%。

展望後市，法人認為，台股今日進行補漲，不過遇年線反壓，顯示上檔壓力仍沉重，加上美國聯準會即將在本周四凌晨公布最新利率決策，預料將對市場造成一定影響，短期仍須留意反彈過後的續航力。