台股封關期間主要股市表現與重點新聞

受全球升息步伐放緩、經濟軟著陸預期升溫影響，全球主要股市在台股封關期間多數上漲。美元指數下跌，歐元、英鎊相對走強，日元偏弱。

下表為台股封關期間主要股市漲跌幅 (當地時間)

以下為重點新聞整理：

美日荷傳將攜手管制對中國晶片設備出口

據知情人士透露，拜登政府在周五於華盛頓結束的談判中與荷蘭及日本達成了一項協議，限制對中國出口部分先進的晶片製造機械。

該協議旨在遏制中國打造國產晶片產業的雄心，將美國去年 10 月通過的一些出口管制措施擴大到這兩個盟國的公司，包括 ASML Holding NV、尼康及東京威力科創。

白宮國家安全委員會的發言人暫未回覆置評請求。荷蘭貿易部發言人不予置評。

中國疾控中心：春節期間新冠病毒感染相關死亡病例下降

中國報告，春節期間在院新冠病毒感染相關死亡病例大幅下降，儘管出行高峰增加了全國範圍內感染病例上升的可能性。

中國疾病預防控制中心表示，1 月 20 日至 26 日，全國在院新冠病毒感染相關死亡病例 6364 例，幾乎僅為前一周死亡病例的一半。

美國第 4 季 GDP 年增率 2.9% 超越預期

美國經濟以穩健的狀態結束 2022 年，但對於未來一年是否會轉為負成長的疑問仍然存在。

美國商務部周四 (26 日) 發布報告，第 4 季國內生產總值 (GDP) 年增率為 2.9%，高於《道瓊》調查的經濟學家之前預計的 2.8%。

增速略低於第 3 季的 3.2%。

人為失誤造成美股 24 日劇烈波動

紐約證交所周二 (24 日) 出現史上罕見的交易異常，並引發市場劇烈波動，根據最新調查，異常停牌事件是人為失誤所致。

根據報導，由於「技術失誤」，數百檔股票在周二當天開盤後，在沒有開盤價情況下就開始交易，造成一些已進行的交易將被宣布為「無效」，紐交所發佈了 251 檔受錯誤影響的股票名單，並對公開數據中的當日最高價和最低價進行調整。

受影響的包括麥當勞，沃爾瑪和摩根士丹利在內的 250 多家公司，部分公司股價在短短幾分鐘內波動了 25 個百分點。

特斯拉單周大漲 33% 創 2013 年以來最大漲幅

特斯拉 (TSLA-US) 自 2013 年以來最大的單周漲幅為投資者帶來了一線希望，在經歷了災難性的 2022 年之後，這家公司最糟糕的時期可能終於過去。

該股本周飆升 33%，是自 2013 年 5 月飆升 41% 以來的最大漲幅。周五，特斯拉收盤上漲 11% 至 177.88 美元，為 12 月 9 日以來最高，較 1 月 3 日的收盤低點上漲了 65%。

特斯拉財務長表示，特斯拉全面檢討節約成本，並逐漸消除因新冠疫情而造成的成本增加。這意味著特斯拉將以更少的庫存材料運作特斯拉工廠，並降低運輸和物流成本，經由談判繼續降低零件價格。