〈台股盤前〉金兔年開紅盤展開補漲行情 挑戰年線

台股春節休市期間，美國科技股大漲，費城半導體指數勁揚，台積電 ADR 狂飆，今 (30) 日金兔年台股開紅盤，有望展開補漲行情，帶動新一波追價買氣，推升大盤挑戰年線。

回顧台股虎年封關日，終場小漲 5 點，收在 14932 點，成交量因長假效應縮減至 1540 億元；外資現貨買超 112 億元。

美股方面，周五 (28 日) 四大指數漲多跌少，道瓊上漲 28.67 點或 0.08%；標普漲幅 0.25%；那指勁揚 109.3 點；費半則下跌 21.33 點。

市場消息方面，蘋果、超微、輝達在 AI 領域競逐白熱化，傳出近期同步對台積電下急單，相關晶片將在 4 月過後逐步產出，為台積電第 2 季淡季營運注入暖流。

鴻海電動車事業報捷，傳正與全美最大車廠集團通用汽車 (GM) 洽談代工訂單，呼應拜登政府「領導美國電動車產業」的目標。鴻海電動車版圖再下一城之際，也為群創、乙盛 - KY、廣宇、鴻準等鴻海車用供應鏈增添營運動能。

隨著荷蘭設備大廠艾司摩爾 (ASML) 指出「政府之間對達成協議已取得進展」，美國要求荷蘭及日本共同擴大對中國半導體設備出口禁令顯然已是箭在弦上。美國主導的圍堵策略，被形容是對中國半導體產業降下「矽幕 (silicon curtain)」，而在矽幕之外的台灣半導體生產鏈短期受惠，今年內可望大啖轉單商機，但中國傾全國之力扶植半導體產業仍會成為長期需面對的隱憂。